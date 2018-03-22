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المؤبد لمزارع لحيازته أسلحة ومتفجرات فى القصاصين بالإسماعيلية

الخميس، 22 مارس 2018 12:51 م
المؤبد لمزارع لحيازته أسلحة ومتفجرات فى القصاصين بالإسماعيلية هيئة المحكمة





الإسماعيلية - صبرى غانم
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قضت محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد عبد الرحمن سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منيع، وأحمد مرسى بأمانة سر، وأحمد عطية، وأحمد عبدالفضيل، بالسجن بالمؤبد  25 سنة لمزارع، لحيازتة أسلحة وذخيرة ومتفجرات وقنابل، فى القصاصين فى القضية رقم 3426 لسنة 2012 جنايات التل الكبير، والمقيدة برقم 1012 لسنة 2012 جنايات كلى الإسماعيلية.

 

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 فبراير من عام 2012، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام النقيب فهمى عبدالصمد معاون مباحث التل الكبير، وبرفقته قوة من المباحث، بتنفيذ الأحكام، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بأطلاق الأعيرة النارية عليه، وعلى القوة المرافقة له، وتمكنوا من مهاجمة المتهم والقبض عليه، وتبين أنه المتهم "احمد.ع.ا.ع"24 عاما مزارع، وضبط بحوزته السلاح النارى المستخدم فى إطلاق الإعيرة النارية على القوة.

 

وبتفتيش منزله، تم العثور على عدد من الطلقات الآلية وطلقات الجرينوف وطلقات الأر بى جى، ومادة "تى ان تى"، شديدة الانفجار وكمية كبيرة من المتفجرات ومتصلة بالإسلاك، وصالحة للاستخدام وكمية من القنابل اليدوية .

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته النيابة إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها المتقدم.


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