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المؤبد لمتهم و15 سنة لـ3 أشقائه المتهمين بقتل عامل بالعاشر من رمضان

الخميس، 22 مارس 2018 02:37 م
المؤبد لمتهم و15 سنة لـ3 أشقائه المتهمين بقتل عامل بالعاشر من رمضان محكمة





الشرقية- فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، الأشقاء الأربعة، المتهمين بقتل عامل، بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المؤبد لأحدهم و15 سنة للآخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار، علي موسي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة ربيع وأحمد طلعت عبد الصادق، وسكرتارية أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 1955 لسنة 2017 قسم ثان العاشر من رمضان، ليوم 6 مارس من ذات السنة، عندما تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثاني العاشر من رمضان، يفيد وصول" حسين ح ع خ" لمستشفي التأمين الصحي جثة هامدة.

تبين من التحريات قيام كل من "كارم م م " وأشقائه "كامل وكرم وكريم" جمعيهم مقيمين  العاشر من رمضان، بارتكاب الواقعة، كما تبين من التحريات التي قام بها الرائد إسلامم عواد، رئيس مباحث قسم ثان العاشر من رمضان، حدوث مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بين"محمود ض ح" 30 سنة عامل ومقيم المجاورة 37 العاشر من رمضان وبين المتهمين، علي إثر معاتبته لهم بتربية الكلاب أمام العمارة وترويع المارة، وأثناء ذلك قام المتهمين بالتعدي عليه، فاستعان "محمود" بعدد من أقاربه وأثناء المشاجرة حدثت إصابة المجني عليه من قبل المتهمين، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت بمعرفة خالد صلاح مدير نيابة العاشر، وبإشراف المستشار ياسر  إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.


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