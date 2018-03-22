المؤبد لقاتل شقيق زوجته بالشرقية لرفضه عودتها له إلا بعد دفع 5 آلاف جنيه







الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لقتله شقيق زوجته بإطلاق الأعيرة النارية عليه انتقاما منه لرفضه إعادة زوجته للمنزل إلا بعد سداد الدين المستحق عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار على موسى سيد أحمد وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، وأحمد طلعت عبد الصادق، وأمانة سر أحمد رمزى.

تعود أحداث الواقعة الى شهر مارس من عام 2011 حيث تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول مزارع مصابا بطلق نارى فى الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة.

توصلت التحريات إلي أن وراء الواقعة زوج شقيقته العامل، وانه اقترض منه مبلغ 5 آلاف جنيه وطالبه أكثر من مرة برد الدين المستحق عليه، إلا أنه ماطله فقررت زوجة المتهم مغادرة منزل الزوجية لإرضاء شقيقها المجنى عليه والضعط على زوجها لسداد الدين، وعندما علم الزوج بذلك توجه لمنزل المجنى عليه لإعادة زوجته فرفضت، فاشتاط غضبا وأخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسة وأطلق عليه النيران بطريقة عشوائية فأرداه قتيلا، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة، والتى قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.