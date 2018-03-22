video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المؤبد لقاتل شقيق زوجته بالشرقية لرفضه عودتها له إلا بعد دفع 5 آلاف جنيه

الخميس، 22 مارس 2018 03:20 م
المؤبد لقاتل شقيق زوجته بالشرقية لرفضه عودتها له إلا بعد دفع 5 آلاف جنيه المستشار على موسى سيد أحمد





الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لقتله شقيق زوجته بإطلاق الأعيرة النارية عليه انتقاما منه لرفضه إعادة زوجته للمنزل إلا بعد سداد الدين المستحق عليه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار على موسى سيد أحمد وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، وأحمد طلعت عبد الصادق، وأمانة سر أحمد رمزى.
 
تعود أحداث الواقعة الى شهر مارس من عام 2011 حيث تلقى  مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول مزارع مصابا بطلق نارى فى الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة.
 
توصلت التحريات إلي أن وراء الواقعة زوج شقيقته العامل، وانه اقترض منه مبلغ 5 آلاف جنيه وطالبه أكثر من مرة برد الدين المستحق عليه، إلا أنه ماطله فقررت زوجة المتهم مغادرة منزل الزوجية لإرضاء شقيقها المجنى عليه والضعط على زوجها لسداد الدين، وعندما علم الزوج بذلك توجه لمنزل المجنى عليه لإعادة زوجته فرفضت، فاشتاط غضبا وأخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسة وأطلق عليه النيران بطريقة عشوائية فأرداه قتيلا، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة، والتى قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس ضابط الشرطة المتهم بسرقة 150 ألف جنيه بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار الجريمة

الصالحية

مدير امن الشرقية




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة