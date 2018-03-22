المؤبد لقاتل شقيق زوجته بالشرقية لرفضه عودتها له إلا بعد دفع 5000 جنيه







الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لقيامه بقتل شقيق زوجته بإطلاق الأعيرة النارية عليه انتقاما منه لرفضه إعادة زوجته للمنزلة إلا بعد بسداد الدين المستحق عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار على موسى سيد أحمد وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، وأحمد طلعت عبد الصادق، وأمانة سر أحمد رمزى.

تعود إحداث الواقعة إلى شهر مارس من عام 2011 حيث تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول مزارع مصابا بطلق نارى فى الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة.

فتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة زوج شقيقته العامل وأنه اقترض منه مبلغ 5 آلاف جنيه وطالبه أكثر من مرة برد الدين المستحق عليه إلا أنه رفض، فقررت زوجة المتهم مغادرة منزل الزوجية لارضاء شقيقها المجنى عليه والضعط على زوجها لسداد الدين.

وعندما علم الزوج بذلك توجه لمنزل المجنى عليه لإعادة زوجتة فرفضت، فاشتاط غضبا واخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسة وأطلق علية النيران بطريقة عشوائية فأرداه قتيلا تم القبض عليه وإحالته للنيابة والتى قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.