المؤبد لـ5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى البحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص تخصص فى السرقة بالإكراه وتحت تهديد الأسلحة النارية، بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية وأصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين محمود أحمد الحفناوى وأحمد محمد خضر، وأمانة سر المحكمة، السيد عبد الموجود الوزير.

ترجع أحداث القضية 16538 لسنة 2017، جنايات كوم حمادة محافظة البحيرة، والمقيدة برقم 1555 لسنة 2017 جنايات كلى غرب دمنهور، عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 متهمين وهم، المتهم الأول "ص.ر.إ"، والمتهم الثانى "ر.ع.م"، والمتهم الثالث " س.إ.ع"، والمتهم الرابع " م.ق.ف"، والمتهم الخامس " أ. ف. ح" تخصص فى السرقة بالإكراه وقطع الطرق والسرقة تحت تهديد الأسلحة النارية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة، تهمة السرقة بالإكراه لأنهم فى شهر يونيو من عام 2017 سرقوا مبالغ مالية وهاتف محمول من المجنى عليه " أ.م.م" وكذلك سرقوا الهاتف المحمول من المجنى عليه " ع.ع.ال"، كما سرقوا مبالغ مالية مملوكة للأسرة "ال. ح. ال" وكل ذلك جاء عن طريق الإكراه وتحت تهديد السلاح النارى، حيث قام المتهمون الخمسة بقطع الطريق العام ليلا عن طريق إلقاء طوب صوب السيارات المارة بالطرق ليلا حتى يتمكنوا من إيقافها، واشهروا الأسلحة النارية فى وجوه المجنى عليهم أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء لإرهاب المجنى عليهم وبث الرعب فى نفوس المجنى عليهم، وتمكنوا من السرقة بتلك الطريقة .