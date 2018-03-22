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الخميس، 22 مارس 2018 05:40 م
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الكويت وفرنسا يوقعان اتفاقية تدريب عسكرى مشترك يقام فى نوفمبر المقبل

الخميس، 22 مارس 2018 05:20 م
الكويت وفرنسا يوقعان اتفاقية تدريب عسكرى مشترك يقام فى نوفمبر المقبل الجيش الفرنسي - أرشيفية





(أ ش أ)
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وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع نظيرتها الفرنسية، اليوم الخميس، محضر الاجتماع التخطيطى والرئيسى لتمرين (لؤلؤة الغرب 2018) الهادف لتعزيز التعاون الثنائي، ورفع مستوى الأداء والكفاءة القتالية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية- فى بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة- أن (لؤلؤة الغرب) المزمع إقامته فى نوفمبر المقبل، يعد من التمارين الدورية والمشتركة بين الجانبين ويضم مجموعة من التدريبات البرية والجوية والبحرية الهادفة لتعزيز التعاون العسكرى وتطويره، وصولا إلى رؤية موحدة فى مختلف العمليات العسكرية.

يشار إلى أن الاتفاقية وقع عليها مدير العمليات المشتركة المنسق العام للتمرين العميد الركن محمد الظفيرى ممثلا عن الجانب الكويتي، وقائد العلميات المشتركة مدير التمرين اللواء الركن هيرفى غومار ممثلا عن الجانب الفرنسي.

 


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