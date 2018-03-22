الكهرباء: فصل التيار عن أبو طرطور وبلاط بنجع حمادى بسبب أعطال فنية





أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه فى تمام الساعه الواحدة ودقيقتين ظهر اليوم الخميس، تم فصل الدائرة 1 نجع حمادى / أبوطرطور جهد 220 ك.ف ( الدائره 2 خارج الخدمة للصيانة وجارى الإصلاح ).وأضافت الوزارة ، فى بيان لها اليوم ، أن هذا الفصل أدى إلى انقطاع التغذيه عن ابوطرطور وبلاط ، وجارى العمل لسرعة الإصلاح وتحديد أسباب الفصل.