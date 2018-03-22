الكهرباء تعلن إعادة التيار لـ أبو طرطور وبلاط بنجع حمادى بعد إنهاء أعمال صيانة

الكهرباء تعلن إعادة التيار لـ أبو طرطور وبلاط بنجع حمادى بعد إنهاء أعمال صيانةالخميس، 22 مارس 2018 02:49 م
محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى تمام الساعة 2 و19 دقيقة، تم توصيل الدائره 2 نجع حمادى / أبوطرطور جهد 220 ك.ف، بعد إنهاء أعمال الصيانة الخاصة بالدائرة 2 وتمت تغذية أحمال أبوطرطور وبلاط وعودة التيار الكهربى بالكامل.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، قد أعلنت أنه فى تمام الساعه 13.02 فصلت الدائره 1 نجع حمادى / ابوطرطور جهد 220 ك.ف ( الدائره 2 خارج الخدمة للصيانة وجارى الإصلاح ).
و أضافت الوزارة ، فى بيان لها اليوم، أن هذا الفصل أدى إلى انقطاع التغذيه عن أبوطرطور وبلاط ، وجارى العمل لسرعة الإصلاح وتحديد أساب الفصل.
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