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الكرملين يندد بتصريحات وزير الخارجية البريطانى حول مقارنة بوتين بهتلر

الخميس، 22 مارس 2018 12:15 م
الكرملين يندد بتصريحات وزير الخارجية البريطانى حول مقارنة بوتين بهتلر ديمترى بيسكوف الناطق باسم الكرملين





موسكو (أ ف ب)
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ندد الكرملين الخميس بتصريحات وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، التى قارن فيها كأس العالم لكرة القدم المرتقب فى روسيا، خلال الصيف بالألعاب الاولمبية فى برلين، فى ظل حكم هتلر، معتبرا اياها "مقززة ومهينة وغير مقبولة".

وقال الناطق باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين "أنه تصريح مقزز تماما، ولا يليق بوزير خارجية أى بلد، أنه مهين وغير مقبول".

وحذر بيسكوف من الحديث عن انفراجة فى العلاقات الروسية الأمريكية رغم احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين.

وقال للصحفيين فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف "دعونا لا نتحدث عن أى انفراجات.. أولا يجب أن نتحدث عن نقطة بداية للمضى فى الحوار. أمامنا طريق طويل قبل تحقيق أى انفراجة".

ويوم الثلاثاء هنأ ترامب بوتين على إعادة انتخابه وقال إنهما ربما يجتمعان قريبا مع تزايد التوتر فى العلاقات بين البلدين بسبب مزاعم تدخل موسكو فى النظام الانتخابى الأمريكي.

 


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