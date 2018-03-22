القوى العاملة: 25 مليون جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة لشراء شهادات "أمان"







كتب محمود راغب

تفقد وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، اليوم الخميس، القافلة الثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن إجراء الكشف الطبى والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا لنحو 1000 من هذه الفئة من العمالة.

وقال في تصريحات صحفية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية تلك الفئة من العمالة دفعت الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون والتنسيق لإيجاد آليات مختلفة لرعاية وحماية حقوق هذه الفئة من العمالة، وتقديم الحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.

وأشار الوزير إلى أن هذه القافلة يأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية فى إطار مبادرة " عنيك فى عنينا " التى يرعاها مجلس الوزراء .

وأوضح "سعفان" أن الوزارة خصصت 25 مليون جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لشراء شهادة "أمان" لحاملى بطاقات العمالة الصادرة من المديريات.

وأشار الوزير إلى أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة من أول مارس حتى 21 من نفس الشهر، وصل إلى 600 ألف عامل من بدء التسجيل، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة التى أطلقتها الوزارة حتى نهايته مارس الجارى.

وتوقيع الوزير أن يصل حصر العمالة غير المنتظمة فى نهاية مارس الجارى إلى مليون عامل، مشيرا إلى أنه سيتم تصنيف جميع البيانات التى تم حصرها على مستوى الجمهورية جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات والنقابات المختصة والمجتمع المدني لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.

وقال "سعفان" : إن القافلة استهدفت اليوم 1000 عامل في مهن المقاولات، بتوقيع الكشف الطبى عليهم، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية فى مجال العيون بالمجان، وهى عبارة عن توقيع الكشف الطبى على العمال من خلال فريق من استشارى لأمراض العيون وصرف الأدوية طبقا لكشف الطبي فى الحال، فضلا عن تشخيص الحالات التى تحتاج إلى نظارات وعمليات جراحية والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية للعمال والنظارات.

واستمع الوزير خلال الجولة لشرح من فريق الأطباء الاستشاريين، مشيرين إلي أنه يتم عمل مسح طبي شامل علي العمالة فى موقع العمل ، فلا عن توعيتهم بمقتضيات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا علي حياتهم من الإصابات.

وطالب الوزير بتعميم هذه التجربة على جميع الشركات التي تقوم بتنفيذ أعمالها فى العاصمة الادارية الجديدة لحماية العمال من الأمراض التى يتعرضون لها، مؤكدا أن الشركات التى تلتزم بذلك سنقدم لها شهادات تقدير.

وطالب الوزير مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الحكومة لتقديم الرعاية التأمينية والصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أننا انطلاقنا العاصمة الإدارية لتقديم الخدمات والرعاية للعمالة غير المنتظمة.

رافق الوزير فى الجولة مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، والمهندس شريف جورجى مسئول مدير مشروع مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة.