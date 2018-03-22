"القوى العاملة": قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لوضع آليات واضحة لرعايتهم







كتب إبراهيم حسان

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية برعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، وإطلاق شهادة أمان لهم، كان الدافع لكل الجهات بالمساهمة فى رعاية هذه الفئة من العمالة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامى تامر أمين، أنه يجب أن يتكاتف الجميع فى هذه الدولة، للنظر بعين الاعتبار لهؤلاء العمال لاستكمال مسيرة التنمية، مشيرا إلى إنشاء وزارة القوى العاملة، قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة على مستوى محافظات الجمهورية، لوضع آليات واضحة لرعاية هذه الفئة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن هناك اهتماما كبيرا بمنطقة "شق التعبان"، لتطوير المنطقة تطوير جيد، لتحويلها لمنطقة عالمية فى تصنيع الرخام.