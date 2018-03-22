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القوى العاملة: علاج وجراحات مجانية لـ1000 عامل يومية بالعاصمة الإدارية

الخميس، 22 مارس 2018 01:45 م
القوى العاملة: علاج وجراحات مجانية لـ1000 عامل يومية بالعاصمة الإدارية محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب - تصوير محمد الحصرى
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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، منذ قليل، القافلة الطبية الثانية التى تنظمها الوزارة بمنطقة العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروع، فضلا عن إجراء الكشف الطبى وتوفير العلاج، وإجراء العمليات الجراحية بشكل مجانى بالكامل، لنحو 1000 عامل من هذه الفئة.

وقال محمد سعفان، فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية، إن زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة تأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، فى إطار مبادرة "عينيك فى عنينا" التى يرعاها مجلس الوزراء.

وأضاف "سعفان" أنه وفقا للبروتوكول، تم تنظيم أولى قوافل المبادرة لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى، إذ تم تنفيذ القافلة بأحد المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى مقر شركة السعداء للمقاولات بحى السفارات، واستهدفت الكشف على 1000 عامل.

وتابع وزير القوى العاملة تصريحه بالقول، إن الخدمات الطبية فى مجال العيون تُقدم بالمجان للعمالة غير المنتظمة، وهى عبارة عن توقيع الكشف الطبى على العمال من خلال فريق من الاستشاريين، وصرف الأدوية فى الحال وفق نتيجة الكشف الطبى، فضلا عن تشخيص الحالات التى تحتاج نظارات وعمليات جراحية والتجهيز لإجراء العمليات.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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