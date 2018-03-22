القوات المسلحة تحتفل بتكريم الأم المثالية والأب المثالى وتكرم أسر الشهداء

كتب زكًى القاضى

تأكيداً لدور الأسرة المصرية فى حماية البناء الاجتماعى والحفاظ على تماسك المجتمع المصرى احتفلت القوات المسلحة بتكريم الأم المثالية والأب المثالى على مستوى القوات المسلحة والأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

أكد اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع خلال الكلمة التى ألقاها نائباً عن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أن الإحتفال بتكريم الأم المثالية والأب المثالى يعد تقليداً أصيلاً من تقاليد القوات المسلحة، عرفاناً وتقديراً لما تقدمه الأسر المصرية من عطاء وتضحيات من أجل بناء أجيال قادرة على تحمل المسئولية والنهوض بالمجتمع فى كافة المجالات.

ونقل تحية الفريق أول صدقى صبحى للمكرمين واعتزازه بما تحملوه من مسئولية كبرى فيما أرسوه فى نفوس أبنائهم من قيم إنسانية وأخلاقية للعمل والتضحية والعطاء من أجل رفعة الوطن .

وقام اللواء مدحت النحاس بتكريم عدد من الأمهات المثاليات والأباء المثاليين على مستوى القوات المسلحة و هيئة الشرطة والامهات المثاليات بمحافظة القاهرة ، وتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وأسر المكرمين.







