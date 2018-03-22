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القبض على 5 من جماعة الإخوان الإرهابية لتحريضهم على العنف بالشرقية

الخميس، 22 مارس 2018 09:22 ص
القبض على 5 من جماعة الإخوان الإرهابية لتحريضهم على العنف بالشرقية حبس - أرشيفية





الشرقية - فتحية الديب
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ألقت أجهزة الأمن بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، اليوم، القبض على 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمركز الزقازيق، بناء علي قرار صادر من النيابة العامة، بضبطهم وإحضارهم في قضايا تحريض علي العنف، وتم التحفظ عليهم للعرض على النيابة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد القبض على 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمركز الزقازيق، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة فى قضايا تحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمطعم بدائرة قسم ثان الزقازيق، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء  رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم ثان الزقازيق، بنشوب حريق بمطعم "ب س" بدائرة القسم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، وتبين أنه التهم كمية كبيرة من محتويات المطعم، وجارى انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.


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