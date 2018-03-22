القبض على عاطلين لسرقتهما طالب بالإكراه فى الظاهر







كتب إبراهيم احمد - أحمد حربى

تمكنت مباحث قسم شرطة الظاهر، من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة طالب بالإكراه.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الظاهر بشارع رمسيس دائرة القسم ، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكن من ضبط كلا من أحمد.أ.س.26 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 2129 لسنة 2017 المنصورة ثان"سلاح بدون ترخيص"، بحوزته سلاح أبيض" مطواة"، وأحمد.م.م.23 سنة عاطل.

وذلك عقب قيامهما باستيقاف مينا.ف.م.17سنة طالب، والاستيلاء منه على مبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الأول.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه ، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.