القبض على ضابط شرطة سابق لإتجاره فى الهيروين بالقاهرة







كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت إدارة مكافحة المخدرات، القبض على ضابط شرطة سابق، وبحوزته 120جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، واعترف باتجاره فى المخدرات.

وتم ضبط شريف.م.ع،41 سنة ضابط شرطة سابق، ومقيم بمنطقة وادى حوف بحلوان، وله محل إقامة آخر شارع أبراج النصر بحدائق حلوان، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 120 جرام من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى 170 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة .

تحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تمكنوا من ضبط جورج .ج.ح.33 سنة عاطل ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته 70 جرام من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالي 55 جنيه .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .