القبائل العربية تعلن تأييدها للسيسي وتدعو لحشد المواطنين أمام اللجان







المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت القبائل العربية وفى مقدمتهم قبيلة مطير عن تأييدها للرئيس السيسي فى المؤتمر الذى نظمته حملة كلنا معاك من أجل مصر فى قرية عرب الشيخ محمد بالمنيا، وذلك بحضور عاطف عمر أمين الحملة بالمركز والشيخ خالد مكبرة أمين الشئون الإدارية بالمركز وبمشاركة المئات من أبناء القبائل العربية والقرى المجاورة.

وقال الشيخ خالد مطيرى إنه لابد من الحشد أمام اللجان عرفانا بما قدمه الرئيس السيسى وحبا فى وطننا مصر، وطالب الشيخ خالد كل رب أسرة أن يصطحب معه أسرته لارسال رسائل للعالم أجمع أن مصر وشعب مصر على قلب رجل واحد فى مواجهة الإرهاب.

واضاف عاطف عمر، أمين الحملة بالمركز أن جميع المشاركين فى المؤتمر ينقلون التحيه لرجال الجيش المصرى والشرطة المصرية، واكد أن حملة كلنا معاك استلمت جميع التوكيلات الخاصة باللجان، وأكد على ضرورة أن يرتفع صوتنا حتى يختفى قوى الشر الذين يريدون لهذا البلد عدم الاستقرار.

وأكد على أهمية المشاركة فى الانتخابات فلا يتردد أحد فى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع.