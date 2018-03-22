القائد العسكرى السابق لصرب البوسنة يستأنف إدانته بجرائم حرب وإبادة







لاهاى (أ ف ب)

استأنف القائد العسكرى السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الخميس، الحكم عليه من المحكمة الجنائية ليوجسلافيا السابقة فى نوفمبر 2017، بالسجن المؤبد بتهم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطلب محامو ملاديتش الملقب "جزار البلقان" "إلغاء كافة الإدانات الخاطئة" وتبرئة موكلهم، وفى المقابل طلبت النيابة إدانة ملاديتش فى تهمة إبادة ثانية.

وبعد أكثر من 20 عاما من الحرب التى أوقعت أكثر من 100 ألف قتيل و2,2 مليون مهجر فى تسعينات القرن الماضى، دين ملاديتش (75 عاما) بعشر تهم بينها الإبادة فى سربرينيتسا التى شهدت مقتل 8 آلاف طفل ورجل مسلمين فى 1995.

وتمت تبرئته من تهمة الإبادة فى عدة بلديات، وحكم على "جزار البلقان" الذى لم يقر أبدا بمسئوليته، أيضا بتهمة خطف موظفين فى الأمم المتحدة وتهمة محاصرة ساراييفو 44 شهرا قتل خلالها 10 آلاف شخص.

وستعقد جلسة الاستئناف أمام آلية المحاكم الجنائية الدولية، الهيكلية المكلفة إنهاء أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوجسلافيا السابقة.