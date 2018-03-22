الفنانة رحمة حسن والمخرج أمير رمسيس يزوران مستشفى علاج الأورام بالأقصر

زارت الفنانة الشابة رحمة حسن رفقة المخرج أمير رمسيس، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك لمشاهدة أول صرح طبى مجانى على أرض الصعيد لعلاج مرضى السرطان بالمجان، وتقديم الدعم المعنوى للمرضى من 6 محافظات بجنوب الصعيد.

وشاركت الممثلة الشابة، المخرج فى جولة داخل أقسام وأروقة المستشفى المختلفة، لمتابعة تفاصيل تقديم الخدمة الطبية المجانى للمرضى، واستمعا لشرح مفصل من رؤساء الأقسام حول طبيعة تقديم جرعات العلاج الكيماوى وتحضيره فى الصيدلية الإكلينكية، وجهازى العلاج الإشعاعى اللذان يعتبران من أحدث أجهزة الإشعاع فى الشرق الأوسط والعالم، كما توجها للطابقين الأول والثانى لمتابعة تفاصيل المرحلة الثانية التى تضم غرف الإفاقة والإقامة الداخلية والعمليات التى تساعد فى تقديم خدمة متكاملة للمرضى.

وقالت الفنانة الشابة رحمة حسن، التى شاركت بعدد من الأدوار مؤخرا، إنها وافقت برفقة المخرج أمير رمسيس فى الحال على الزيارة لدى وصول دعوة إليها من إدارة المستشفى خلال مشاركتها فى مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وقررت الزيارة لتقديم الدعم ولو بالبسمة للمرضى، ولكنها تفاجئت من المستوى الطبى والتجهيزات بالطراز الفرعونى والذى شاهدته داخل المستشفى التى شعرت بأنها مستشفى عالمية على أرض الصعيد، مؤكدةً على أنها ستواصل زيارتها للمستشفى لدعم مرضى السرطان فى زياراتها المقبلة للأقصر.