"العلاج بالفن" معرض لمرضى مستشفى العباسية لدمج المتعافين بالمجتمع.. صور







كتبت آية دعبس – منة الله حمدى

بين الألم ومرارته، دائما ما تجد هناك شيئا جميلا يدعوك للتفاؤل، ذلك هو ما سيحضر إلى ذهنك عند زيارتك إلى مقر مستشفى العباسية للصحة النفسية، ومشاهدتك لإبداع المرضى، ويمكنك شراء ذلك المنتج، لتخبر كل من يشاهده، ويبدى إعجابه به أن المرض النفسى ليس وصمة.

ونظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان، معرض فنى لقسم التأهيل بمستشفى العباسية، ضم المعرض عددا كبيرا من المعروضات الفنية من أعمال خزف وكروشيه وأخشاب، بالإضافة إلى ركن عربى به مشغولات فنية فى غاية البساطة والجمال التى قام بها المرضى أثناء إقامتهم بالمستشفى، هذا وقد شارك فيه عدد كبير من المرضى المتعافين، الذين أكدوا حرصهم على الحضور وعرض المشغولات الفنية الخاصة بهم فى رسالة هامة للمجتمع أن المريض النفسى لا يعوق عن ممارسة موهبته.

أوضح دكتور جمال عبد العظيم مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، أن المعرض عبارة عن تتويج لأعمال السنة كاملة فهدف المستشفى هو إعادة تأهيل المريض للحياة مرة أخرى، ويعد المعرض أحد الأدوات الهامة لتحقيق هذا الهدف حيث يقوم المركز بعمل جلسات نفسية مع جلسات التأهيل التى تحفيز المريض على العلاج.

وقال دكتور حسام صبرى مدير وحدة التأهيل بمستشفى العباسية، أن التأهيل النفسى هو خطوة موازية للعلاج، فتلقى العلاج الدوائى غير كافى للمريض، حيث إنه يقلل الأعرض فقط ولكن العلاج التأهيلى يؤدى إلى تحسين الأعراض ويدمج المريض داخل المجتمع، حيث يتم العمل على ثلاث عناصر أساسية الوظائف العقلية والمعرفية والوظائف العاطفية والسلوكية.

وتابع صبرى، هناك ثلاث عناصر أخرى يتم العمل بها فى أى برنامج يتلقاه المريض والعنصر الإسقاطى، الإبداعى والتعليمى، حيث إن العنصر الإبداعى هو الذى يقوم على المعرض الثانوى للمركز.

وأوضحت دكتورة شرين دحروج أخصائية نفسية بمستشفى العباسية أن وحدة التأهيل من أهم الوحدات داخل مستشفى العباسية، فدوره تأهيل المريض النفسى للتعامل مع المجتمع الخارجى حيث يتم التعامل معهم بالتحليل النفسى أو العلاج المعرفى السلوكى بالإضافة برنامج العلاج بالسيكودراما "العلاج بالتمثيل" حيث يأتى هذا البرنامج بنتيجة فعالة مع المريض وتأهله للحياة بشكل صحى.

وأضاف كابتن مجدى حسن المدير لفريق مستشفى العباسية للأمراض النفسية، بدأ النشاط الرياضى منذ 5 سنوات تحت اشراف الأمانه العامة للصحة النفسية برئاسة الدكتورة منى عبد المقصود بتجمع 18 مستشفى نفسيا على مستوى مصر فى الألعاب الرياضية، حيث يعلب فريق المستشفى كأولمبياد مع المحافظات المختلفة حيث يحصلنا على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن العاملين فى مجال التأهيل سواء كانوا أطباء أو أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين أو تمريض بالوحدة، جميعهم حريصين على تهيئة البيئة المحيطة لتتناسب مع الظروف الجديدة لدى المريض أو تنمية قدرات المريض على التعامل مع بيئته، ويهدف ذلك إلى تحسن الأعراض وتنمية مهارات المريض للتعامل مع الظروف الصعبة.



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