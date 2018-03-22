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الخميس، 22 مارس 2018 01:49 م
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"العربية للتصنيع" توقع عقد مشروع إنارة فروع البنك الأهلى باللمبات الليد

الخميس، 22 مارس 2018 01:39 م
"العربية للتصنيع" توقع عقد مشروع إنارة فروع البنك الأهلى باللمبات الليد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع





كتب زكى القاضى
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قال الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن التعاون مع البنك الأهلى المصرى قيمة فى حد ذاته، مشيرا لدوره المُجتمعى المُتميز فى تشجيع وتعميق التصنيع المحلى، وتقليل الاستيراد، طالما توافرت المُنتجات الوطنية ذات الجودة.

من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك يعتز بالتعاون والشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع فى مجالات مُتعددة، واصفا إياها بـ"المؤسسة الوطنية".

وأضاف "عكاشة"، على هامش توقيع عقد المرحلة الأولى من مشروع إنارة فروع البنك الأهلى باللمبات الليد من إنتاج مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بقيمة 73 مليون جنيه، المنعقد الآن فى مقر الهيئة، أن البنك الأهلى يحرص على دعم وتعزيز الصناعة الوطنية التى لا تقل عن مثيلاتها بالخارج، وهذا أمر ملموس فى مُنتجات الهيئة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من تعاقد البنك الأهلى والهيئة العربية للتصنيع، تتضمن توريد 260 ألف لمبة "ليد" لـ260 من فروع البنك الأهلى، على أن يتم التوريد خلال 10 أشهر، وذلك بهدف توفير الطاقة، مع توفير خدمة ما بعد البيع والصيانة لمدة 3 أعوام.

وفى هذا الصدد، أشار عبد العزيز سيف الدين، إلى أن التعاون مع البنك الأهلى قائم ومُمتد منذ سنوات، ومنها تمويل عقد 212 عربة سكة حديد من الإستانلس، فضلا عن مجالات أخرى مُتعددة من التعاون والشراكة، وأشاد "سيف الدين" بالدور الوطنى الملموس للبنوك الوطنية فى تشجيع الصناعة المحلية ودعم المشروعات المُجتمعية، ووصف ذلك بالواجب الوطنى.

وشدد رئيس البنك الأهلى، هشام عكاشة، على حرص مصرفه الكبير على تلبية احتياجاته من مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة، بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعريف عملائنا بمُنتجات الهيئة فى المجالات المُختلفة .

وأشار الأستاذ حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري إلي أنه تم إجراء إختبارات ناجحة للمبات الليد من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع  قبل التعاقد لمدة ثلاثة أشهر أثبتت كفاءتها وتمت زيارة خطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات والتي تميزت بالجودة العالية مُقارنة بمثيلاتها بالمُنتج المُستورد وتوفيرا للطاقة بنسبة 85% ومراعاة إشتراطات الظروف البيئية السليمة.

وأضاف الحجار أننا نعطي أولوية للمُشتريات من الجهات الوطنية وفي مُقدمتها الهيئة العربية للتصنيع , خاصة أننا  ندرس حاليا التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الإنارة بالطاقة الشمسية لفروع البنك الأهلي المُختلفة.


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