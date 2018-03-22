العدل الإسرائيلية: إسرائيل ستحقق مع فيسبوك بشأن تقارير عن أنشطة كمبردج أناليتيكا

وقالت الوزارة فى بيان إن التحقيق سيسعى لمعرفة "ما إذا كانت بيانات خاصة لمواطنين إسرائيليين قد استخدمت بشكل غير قانونى بطريقة تنتهك حقوقهم فى الخصوصية ومواد قانون الخصوصية الإسرائيلى".