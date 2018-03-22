العدل الإسرائيلية: إسرائيل ستحقق مع فيسبوك بشأن تقارير عن أنشطة كمبردج أناليتيكا

العدل الإسرائيلية: إسرائيل ستحقق مع فيسبوك بشأن تقارير عن أنشطة كمبردج أناليتيكاالخميس، 22 مارس 2018 04:20 م
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز
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قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الخميس، إن إسرائيل تحقق مع شركة فيسبوك بشأن احتمال انتهاك خصوصية الإسرائيليين عقب مزاعم بحصول شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية لتحليل البيانات على معلومات مستخدمين بشكل غير ملائم.
وقالت الوزارة فى بيان إن التحقيق سيسعى لمعرفة "ما إذا كانت بيانات خاصة لمواطنين إسرائيليين قد استخدمت بشكل غير قانونى بطريقة تنتهك حقوقهم فى الخصوصية ومواد قانون الخصوصية الإسرائيلى".
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