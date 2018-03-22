video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

العدل الإسرائيلية: إسرائيل ستحقق مع فيسبوك بشأن تقارير عن أنشطة كمبردج أناليتيكا

الخميس، 22 مارس 2018 04:20 م
العدل الإسرائيلية: إسرائيل ستحقق مع فيسبوك بشأن تقارير عن أنشطة كمبردج أناليتيكا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو





رويترز
إضافة تعليق

قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الخميس، إن إسرائيل تحقق مع شركة فيسبوك بشأن احتمال انتهاك خصوصية الإسرائيليين عقب مزاعم بحصول شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية لتحليل البيانات على معلومات مستخدمين بشكل غير ملائم.

وقالت الوزارة فى بيان إن التحقيق سيسعى لمعرفة "ما إذا كانت بيانات خاصة لمواطنين إسرائيليين قد استخدمت بشكل غير قانونى بطريقة تنتهك حقوقهم فى الخصوصية ومواد قانون الخصوصية الإسرائيلى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المال الإسرائيلى: نتنياهو سيستقيل فى حال توجيه التهم إليه

جيروزاليم بوست: المدعى العام قد يوجه اتهاما لسارة نتنياهو فى قضية فساد

نتنياهو: تدفق المهاجرين الأفارقة أسوأ من هجمات الإرهابيين المحتملة

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

فيسبوك

اخبار فيسبوك




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة