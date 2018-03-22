العثور على طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا فى لندنالخميس، 22 مارس 2018 04:56 م
الشرطة البريطانية - أرشيفية
لندن (رويترز)
إضافة تعليق
قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور على طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا فى لندن اليوم الخميس، مما دفع الشرطة إلى إغلاق شوارع قريبة وإخلاء المبنى.
وقالت الشرطة "جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازى، ولم ترد أنباء عن إصابات".
وباتت شركة الاستشارات السياسية التى مقرها لندن فى قلب عاصفة هذا الأسبوع بعدما قال مسرب معلومات إن الشركة دفعت أموالا لأكاديمى لجمع بيانات 50 مليون مستخدم لفيسبوك بهدف تكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة فى 2016.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة