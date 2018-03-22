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العثور على طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا فى لندن

الخميس، 22 مارس 2018 04:56 م
العثور على طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا فى لندن الشرطة البريطانية - أرشيفية





لندن (رويترز)
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قالت الشرطة البريطانية إنه تم العثور على طرد مريب قرب مقر شركة كمبردج أناليتيكا فى لندن اليوم الخميس، مما دفع الشرطة إلى إغلاق شوارع قريبة وإخلاء المبنى.

وقالت الشرطة "جرى إخلاء المبنى كإجراء احترازى، ولم ترد أنباء عن إصابات".

وباتت شركة الاستشارات السياسية التى مقرها لندن فى قلب عاصفة هذا الأسبوع بعدما قال مسرب معلومات إن الشركة دفعت أموالا لأكاديمى لجمع بيانات 50 مليون مستخدم لفيسبوك بهدف تكوين لمحات عن توجهات الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة فى 2016.

 


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