العثور على جثة شاب مقتولا فى القنطرة غرب بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث القنطرة غرب من جهودهما لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مصاب بطعنة بجانبه الأيمن بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إخطار من العميد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود اشارة من مستشفى القنطرة غرب المركزى تفيد بوصول المجنى عليه "يوسف.ح.م.ع" 23 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مصاب بجرح طعنى بالجانب الايمن ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مستشفى القنطرة غرب وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى .

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت دفن الجثة عقب انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف الشرطة بسرعة ضبط القاتل وظروف وملابسات.