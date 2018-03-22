"الطيران المدنى" تعلن إصدار شهادة أمان للتأمين على جميع العاملين بالوزارة

أعلنت وزارة الطيران المدني عن إصدار شهادة " أمان" للتأمين علي جميع العاملين بالقطاع لمن ليس لديهم تغطية تأمينية علي الحياة تكفلها لهم جهات عملهم.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن كافة الهيئات والشركات التابعة لقطاع الطيران المدني بإصدار هذه الشهادة لصالح العاملين تباعا وحسب الشروط والأحكام الخاصة بالشهادة والإجراءات التي تحددها كل شركة وحسب الجدول الزمني الذي تضعه كل منها.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على توفير المزايا لكافة العاملين بالوزارة والشركات والهيئات التابعة لها .