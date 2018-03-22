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الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 26 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية بالقاهرة

الخميس، 22 مارس 2018 12:24 م
الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 26 ألف مواطن بمستشفيات المؤسسة العلاجية بالقاهرة وزارة الصحة - أرشيفية





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، تقديم الخدمة الطبية وتوقيع الكشف الطبى على 20 ألف و678 مواطناً ترددوا على العيادات الخارجية بمستشفيات المؤسسة العلاجية، كما استقبلت 5 آلاف مواطن آخرين بأقسام الاستقبال، وأجرت 1110 عملية جراحية، خلال شهر فبراير الماضى.

وأوضح الدكتور علاء عوض، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة، أن المؤسسة تقدم خدماتها العلاجية للمواطنين من خلال مستشفيات هليوبليس، والقبطى، ومصر القديمة، والمعادى، والاصلاح الاسلامى، والتى تضم 31 غرفة عمليات كبرى،  لافتاً الى أن عدد الاطفال الذين ترددوا على وحدة المبتسرين والتى تضم 14 حضانة ، خمسة وثلاثون، كما بلغ عدد مرضى الغسيل الكلوى المترددين على المستشفيات 118 مريض باجمالى 22 ماكينة غسيل كلوى.

من جانبه أشار الدكتور شريف مطاوع، مدير عام المؤسسة العلاجية بالقاهرة، إلى إجراء أشعة رنين مغناطيسى لـ 344 مريض، فيما تم عمل موجات فوق الصوتية لعدد 1428 مريض، وعمل مناظير لـ 156، وأشعة مقطعية لـ 885، موضحاً أن أسرة الرعايات المركزة بالمستشفيات بلغت 102 سرير تردد عليها 541 مريض.


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المستشفيات

المؤسسة العلاجية




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