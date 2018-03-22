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الخميس، 22 مارس 2018 01:50 م
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الصحة تعلن أماكن انتشار سيارات الكشف المبكر عن سرطان الثدى

الخميس، 22 مارس 2018 01:13 م
الصحة تعلن أماكن انتشار سيارات الكشف المبكر عن سرطان الثدى سرطان الثدى - أرشيفية





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مواقع الوحدات المتنقلة لبرنامج صحة المرأة، التى يمكن للسيدات الكشف المبكر عن سرطان الثدى من خلالها وقد وضعتها الوزارة تيسيرًا على السيدات.

وتتغير أماكن تلك الوحدات لتجوب محافظات مصر بأكملها .

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