الصحة: إصدار 63 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 149 مليون جنيه خلال أسبوع







كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 63 ألف و251 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، فى مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 149 مليون و255 ألف جنيه، فى الفترة من10 إلى 15 مارس الجارى.



وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 13 ألف و 988 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سى" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.



وأضاف " كاظم " أن القرارات تضمنت 45 ألف و109 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبى على 573 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبى على 49 مواطن من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.