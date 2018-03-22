الصحة: إصابة 23 مواطنًا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

الصحة: إصابة 23 مواطنًا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقيةالخميس، 22 مارس 2018 05:17 م
الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 23 مواطنًا فى حادث إنقلاب "أتوبيس" بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان" فى محافظة الشرقية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى.
وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية بفروة الرأس والوجه، وكسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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