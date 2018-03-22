الشرقية للدخان توقع اتفاقية تصنيع مشترك لسجائر ويست بسعر 18 جنيها للعلبة

الشرقية للدخان توقع اتفاقية تصنيع مشترك لسجائر ويست بسعر 18 جنيها للعلبةالخميس، 22 مارس 2018 09:57 ص
سجائر
كتب ــ هانى الحوتى
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أعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومبانى، عن توقيع اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع بصفتها المرخص لها بتصنيع وتوزيع أصناف سجائر "west" داخل السوق المحلى عن طريق التصنيع داخل منشآت الشركة الشرقية، وذلك بترخيص من شركة ريمتسا سيجار تنفابريكن الألمانية، المالكة للعلامة التجارية.
وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة اليوم الخميس، أن مدة التعاقد تصل إلى 5 سنوات، على أن يتم تقسيم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة، وأن تتولى شركة المنصور عملية تسويق وتوزيع وبيع المنتج داخل مصر، مشيرة إلى أن خطة البيع المتوقعة خلال السنة الأولى تبلغ 281 مليون سيجارة، وسعر بيع العلبة 18 جنيها للمستهلك.
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