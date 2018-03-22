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الشرطة الفلبينية: مقتل 13 شخصا فى عمليات ضد تجار المخدرات

الخميس، 22 مارس 2018 11:11 ص
الشرطة الفلبينية: مقتل 13 شخصا فى عمليات ضد تجار المخدرات الشرطة الفلبينية -أرشيفية





رويترز
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قال قائد بالشرطة الفلبينية إن الشرطة قتلت 13 يشتبه فى أنهم تجار مخدرات وألقت القبض على أكثر من 100 فى عشرات العمليات التى استهدف تجارة المخدرات أمس الأربعاء فى إقليم إلى الشمال من العاصمة.

وقتل أكثر من 4000 فلبينى على يد الشرطة خلال حرب يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتى منذ 20 شهرا كما لقى آلاف آخرون مصرعهم على يد مسلحين مجهولين. ووقعت معظم أعمال القتل فى مناطق عشوائية بالعاصمة مانيلا وإقليمى بولاكان وكافيت المجاورين.

وقال قائد بالشرطة اليوم الخميس إن الشرطة فى بولاكان نفذت نحو 60 عملية فى إطار الحرب على المخدرات فى تسع بلدات، وذكر روميو كارامات قائد شرطة بولاكان فى بيان "هذه العمليات جزء من حملتنا الموسعة ضد المخدرات وكل أشكال الجريمة فى الإقليم".

وتابع "للأسف قتل 13 مشتبها بهم حينما أطلق جنودنا النار دفاعا عن النفس بعدما شعر المشتبه بهم الذين كانوا مسلحين بأنهم محاصرون وبدأوا فى إطلاق النار"، وذكر أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 100 وصادرت 19 سلاحا ناريا ونحو 250 عبوة مخدرات خلال العمليات التى استمرت 24 ساعة.

 

 


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