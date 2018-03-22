الشرطة الإسرائيلية تعتقل يهودا متدينين لاحتجاجهم على التجنيد







(أ ف ب)

ذكرت الشرطة الإسرائيلية الخميس، أنها اعتقلت 20 يهودياً من المتدينين المتشددين بعدما رشقوا رجال الشرطة بالحجارة فى مدينة بنى براك وأغلقوا طريقاً رئيسياً قرب تل أبيب احتجاجا على التجنيد الإجبارى فى الجيش.

وجاء فى بيان للشرطة أن المحتجين قطعوا الطريق السريع الشمالى الغربى 4 فى مدينة بنى براك التى تسكنها غالبية من المتدينين اليهود فى "تظاهرة غير قانونية"، فى واحد من العديد من الاحتجاجات على اعتقال شبان متدينين بسبب تهربهم من الخدمة العسكرية.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس متظاهرين يجلسون او يستلقون فى منتصف طريق مجاور، بينما يحاول رجال شرطة على الخيل تفريقهم، وأطلقت عليهم خراطيم المياه.

وينص القانون الاسرائيلى على تجنيد الشبان لمدة عامين و8 أشهر عندما يبلغون سن 18 عاما، بينما تخدم النساء فى الجيش لمدة عامين.