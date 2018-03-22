الشرطة الأوروبية تعلن تفكيك شبكة نيجيرية للجريمة المنظمة فى أوروبا

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أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الخميس تفكيك شبكة جريمة منظمة نيجيرية ناشطة فى عدد من الدول الأوروبية، فيما وصفته بأنه إحدى أكبر العمليات الأوروبية ضد تهريب البشر.

وأوضحت الشرطة الأوروبية - فى بيان حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أنها حجبت حسابات مصرفية غسلت أموال تصل إلى 300 ألف يورو لصالح تلك المنظمة الإجرامية، مشيرة إلى أنه تم ضبط 89 شخصًا وإنقاذ 39 ضحية.

كما أفاد (يوروبول) أن الحرس المدنى الإسبانى نفذ عمليات تفتيش فى 41 منزلا فى 11 مدينة بالبلاد، فيما نفذت الوكالة البريطانية الوطنية لمكافحة الجريمة مداهمات فى مانشستر.

وتابعت أن الشبكة الإجرامية هربت الضحايا إلى أوروبا عبر ليبيا وإيطاليا وأجبرت النساء على البغاء لدفع تكاليف رحلتهن، إلا أن المنظمة لم تعلن عن وقت تنفيذ تلك العملية الأمنية.