video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأوروبية تعلن تفكيك شبكة نيجيرية للجريمة المنظمة فى أوروبا

الخميس، 22 مارس 2018 02:24 م
الشرطة الأوروبية تعلن تفكيك شبكة نيجيرية للجريمة المنظمة فى أوروبا الشرطة الأوروبية





أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الخميس تفكيك شبكة جريمة منظمة نيجيرية ناشطة فى عدد من الدول الأوروبية، فيما وصفته بأنه إحدى أكبر العمليات الأوروبية ضد تهريب البشر.

وأوضحت الشرطة الأوروبية - فى بيان حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أنها حجبت حسابات مصرفية غسلت أموال تصل إلى 300 ألف يورو لصالح تلك المنظمة الإجرامية، مشيرة إلى أنه تم ضبط 89 شخصًا وإنقاذ 39 ضحية.

كما أفاد (يوروبول) أن الحرس المدنى الإسبانى نفذ عمليات تفتيش فى 41 منزلا فى 11 مدينة بالبلاد، فيما نفذت الوكالة البريطانية الوطنية لمكافحة الجريمة مداهمات فى مانشستر.

وتابعت أن الشبكة الإجرامية هربت الضحايا إلى أوروبا عبر ليبيا وإيطاليا وأجبرت النساء على البغاء لدفع تكاليف رحلتهن، إلا أن المنظمة لم تعلن عن وقت تنفيذ تلك العملية الأمنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الأوروبية تتمكن من تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة

الشرطة الأوروبية

نيجيريا

أخبار العالم اليوم

أوروبا




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة