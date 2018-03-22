الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم برامج حوارية للتثقيف

أعلن سامى عبد الحليم مدير الشباب والرياضة بالإسماعيلية إلى أنة تم اليوم تنفيذ اللقاء الحوارى التثقيفى، تحت شعار صوتك مستقبل مصر، بإشراف سامى منسى وكيل المديرية للشباب والدكتور شريف السيد مدير إدارة البرلمان بمركز شباب الشيخ زايد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وقام بالتحاور مع الشباب وإدارة الحوار كلا من الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس، والدكتور حسين أنور الأستاذ بكلية الآداب.

وأكدعبدالحليم على أهمية مثل هذه الحوارات بالنسبة للشباب، لأنها تعتبر وسيلة لبناء الوعى السياسى لديهم باعتبارهم يمثلون الأغلبية فى المجتمع ولديهم القدرة على التغيير، وتحرص دائما وزارة الشباب على تنظيم كثير من اللقاءات للشباب لتنويرهم، فالشباب هم عماد أى أمة وسر نهضتها.