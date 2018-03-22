video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم برامج حوارية للتثقيف

الخميس، 22 مارس 2018 07:42 م
الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم برامج حوارية للتثقيف جانب من اللقاء





الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن سامى عبد الحليم مدير الشباب والرياضة بالإسماعيلية إلى أنة تم اليوم تنفيذ اللقاء الحوارى التثقيفى، تحت شعار صوتك مستقبل مصر، بإشراف سامى منسى وكيل المديرية للشباب والدكتور شريف السيد مدير إدارة البرلمان بمركز شباب الشيخ زايد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وقام بالتحاور مع الشباب وإدارة الحوار كلا من الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس، والدكتور حسين أنور الأستاذ بكلية الآداب.

 

وأكدعبدالحليم على أهمية مثل هذه الحوارات بالنسبة للشباب، لأنها تعتبر وسيلة لبناء الوعى السياسى لديهم باعتبارهم يمثلون الأغلبية فى المجتمع ولديهم القدرة على التغيير، وتحرص دائما وزارة الشباب على تنظيم كثير من اللقاءات للشباب لتنويرهم، فالشباب هم عماد أى أمة وسر نهضتها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ختام قمة المسابقات الرياضية لمنتخبات المعاقين الأزهرية بالإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

الشباب والرياضه بالاسماعيليه

تثقيف الشباب

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة