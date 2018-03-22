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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى أطفيح دون إصابات

الخميس، 22 مارس 2018 09:17 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى أطفيح دون إصابات حريق شقة - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أطفيح، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى أطفيح، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

 


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