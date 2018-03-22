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الخميس، 22 مارس 2018 09:27 م
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السيطرة على حريق داخل شقة فى المقطم دون إصابات

الخميس، 22 مارس 2018 09:23 م
السيطرة على حريق داخل شقة فى المقطم دون إصابات أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى المقطم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

 


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