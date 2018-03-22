السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات







كتب ــ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.