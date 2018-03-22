السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصاباتالخميس، 22 مارس 2018 08:49 ص
حريق شقة - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة، دون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وإخماد الحريق.
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