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الخميس، 22 مارس 2018 03:23 م
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"السياحة" : 800 متر الحد الأقصى لتكسين الحجاج بالمدينة المنورة

الخميس، 22 مارس 2018 03:17 م
"السياحة" : 800 متر الحد الأقصى لتكسين الحجاج بالمدينة المنورة الحرم النبوى - أرشيفية





كتبت ميرفت رشاد
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أكدت وزارة السياحة، فى ضوابط الحج السياحى لموسم 1439 هـ ، أن أقصى مسافة مسموح بها لتسكين الحجاج بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوي الشريف، وأشارت إلى قيام لجان الوزارة بإجراء المعاينات اللازمة للسكن التي تتقدم به الشركة وذلك للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح.

 

وقالت " الوزارة " فى ضوابط الحج ، إنه لن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوى الفنادق، واشترطت ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 مترا، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستويين البرى والاقتصادي.

وأضافت أنه يجوز التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة اللجنة واعتمادها للسكن والتي تتماثل مع منطقة العزيزية،  وشددت على مندوبي الشركات السياحية الصادر لهم تأشيرات لإجراء معاينات السكن وتوثيق العقود الالتزام بالعودة بعد انتهاء المهمة وعدم التخلف للحج ، علما بأنه لن يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر المندوب للتأكد من عودته للبلاد.

وألزمت الشركات بالتعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج لجسر الجمرات وفى حال عدم الالتزام ستتعرض الشركة للجزاء القانونى.


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