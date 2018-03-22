"السياحة" تلزم الشركات بعدم تعديل مستويات برامج الحج ووسيلة السفر







كتبت ميرفت رشاد

شددت ضوابط الحج لموسم 1439 هـ المعتمدة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على أن تحديد مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائى ولن يتم السماح بتغيرها لأى سبب، مع التزام الشركة بالمستوى الذى تم الاتفاق عليه، وأشارت إلى السماح للشركات السياحية بتنفيذ مستوى واحد فقط أما خمس نجوم أو أربع نجوم أو اقتصادى طيران أو برى، وفى حالى رغبة الشركة فى التعديل يكون للأعلى وليس للأدنى وبذات السعر المتفق عليه مع الحاج دون زيادة.

وأكدت الضوابط، أنه غير مسموح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم، والذى يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش وفقا لعقد يبرم بين الشركة والحاج، موضحا به الخدمة الإضافية وسعرها تخطر به الوزارة ولتقييم أسعار هذه الخدمة حال تقدم الحاج بشكوى.

وقالت إن العلاقة تعاقدية فيما بين الشركة والحاج فى حالة رغبة الحاج بالإقامة بغرفة فردية أو ثنائية أو ثلاثية يتم إيضاح ذلك فى العقد المبرم مع الحاج وذلك مع أحقية الوزارة بإعادة تقييم قيمة هذه الخدمة حال تقدم الحاج بشكوى.

وأضافت، أن المواعيد المحددة لإجراءات القرعة نهائية ولن يتم تمديدها لأى سبب من الأسباب كما لن تقبل أى أعذار عن التخلف عن تقديم الطلبات فى المواعيد المحددة ويعتبر التخلف عن التقديم بمثابة تنازل من الشركة عن تنظيم الحج لهذا الموسم 1439 هـ، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بشكل مبكر.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحديد موعد غايته 60 يوما من تاريخ العودة كحد أقصى لتلقى أى شكاوى متعلقة بالحج وتدرج هذه المدة فى العقد المبرم مع الحاج، تلتزم كل شركة بتحرير إيصال للحاج موضحا به قيمة ومستوى البرنامج وتسليم الحاج الإيصال والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها وفى حالة مخالفة الشركة ذلك سوف يعتد بما يدليه الحاج من أقوال فى هذا الشأن.