video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الفرنسية: أول تحقيق مع نيكولا ساركوزى استغرق 16 ساعة متواصلة

الخميس، 22 مارس 2018 11:09 ص
السلطات الفرنسية: أول تحقيق مع نيكولا ساركوزى استغرق 16 ساعة متواصلة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى





كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قال السلطات الفرنسية، إن قضاة التحقيق أطلقوا صراح الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بعدما استغرق أول تحقيق معه 16 ساعة تحقيق متواصلة، ليعود اليوم التالى، فى الساعة الثامنة صباحا لاستكمال سماع أقواله.

 

قال رئيس الشرطة القضائية الفرنسية آلان أكو، إن هذا الإجراء يتم فى حالات بعض القضايا المالية ولكن فى القضايا العادية التى لم تتوفر بعد الأدلة إلا أن حالة ساركوزى مختلفة لكون الشرطة لديها جميع الأدلة، كما أنه من المفترض يتم أخذ احتياطات لعدم التأثير على الشهود أو محاولة الهرب"، متابعًا: "يبدو أن الشرطة راعت وضع ساركوزى لكونه كان رئيسا للجمهورى".

 

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت أمس، أن هذه المرة هى الأولى التى يتم فيها سماع أقوال ساركوزى، فى تحقيق رسمى أمام القضاء، منذ فتح الملف فى ابريل 2013، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت فى نوفمبر 2016، أن الوسيط من أصل لبنانى زياد تقى الدين، نقل 5 ملايين دولار نقدا من طرابلس إلى باريس خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى مدير حملته كلود جيان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ساركوزى يندد أمام القضاة بتعرضه "للتشهير" وبعدم وجود أدلة وراء احتجازه

صور.. توجيه الاتهام لـ"ساركوزى" فى قضية تمويل ليبى لحملته الانتخابية

فرنسا

ساركوزى

تمويل حملة شاركوزي

ساركوزي

اخبار العالم




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفنه عن اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة