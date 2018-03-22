السلطات الفرنسية: أول تحقيق مع نيكولا ساركوزى استغرق 16 ساعة متواصلة







كتب: أحمد علوى

قال السلطات الفرنسية، إن قضاة التحقيق أطلقوا صراح الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بعدما استغرق أول تحقيق معه 16 ساعة تحقيق متواصلة، ليعود اليوم التالى، فى الساعة الثامنة صباحا لاستكمال سماع أقواله.

قال رئيس الشرطة القضائية الفرنسية آلان أكو، إن هذا الإجراء يتم فى حالات بعض القضايا المالية ولكن فى القضايا العادية التى لم تتوفر بعد الأدلة إلا أن حالة ساركوزى مختلفة لكون الشرطة لديها جميع الأدلة، كما أنه من المفترض يتم أخذ احتياطات لعدم التأثير على الشهود أو محاولة الهرب"، متابعًا: "يبدو أن الشرطة راعت وضع ساركوزى لكونه كان رئيسا للجمهورى".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت أمس، أن هذه المرة هى الأولى التى يتم فيها سماع أقوال ساركوزى، فى تحقيق رسمى أمام القضاء، منذ فتح الملف فى ابريل 2013، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت فى نوفمبر 2016، أن الوسيط من أصل لبنانى زياد تقى الدين، نقل 5 ملايين دولار نقدا من طرابلس إلى باريس خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى فى نهاية عام 2006، وأوائل عام 2007، وسلمها إلى مدير حملته كلود جيان.