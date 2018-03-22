السلطات الإيطالية ترحل 11 مصريا لمحاولتهم دخول أراضيها بطريقة غير شرعية

كتب محمد طنطاوى

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 11 مصريا مرحلين وقادمين من إيطاليا لمحاولتهم التسلل إلى أراضيها بطريقة غير شرعية، وتم ضبط 2 منهم لطلبهم فى تنفيذ احكام قضائية صادرة بحقهم.

وأفاد مصدر مطلع بأن المرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من كاتانيا بصحبة عدد من رجال الأمن المصريين وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتشكيل فريق متخصص للعمل على إنهاء إجراءات وصولهم.

واضاف المصدر أن المرحلين أقروا بمحاولتهم التسلل للاراضى الايطالية للبحث عن فرصة عمل، وقامت السلطات هناك بضبطهم وترحيلهم، حيث تبين طلب 2 منهم فى تنفيذ أحكام قضائية.