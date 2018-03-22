السفير اليونانى بالقاهرة يحتفل بالعيد القومى لبلاده مساء اليوم

السفير اليونانى بالقاهرة يحتفل بالعيد القومى لبلاده مساء اليومالخميس، 22 مارس 2018 06:09 م
سفير اليونان بالقاهرة ميشيل خريستوس دياميسيس
كتبت رباب فتحى
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يحتفل السفير اليونانى بالقاهرة ميشيل خريستوس دياميسيس مساء اليوم بالعيد القومى لبلاده فى مقر إقامته بالزمالك، وسيحضر الحفل الذى يستضيفه السفير وزوجته، أبناء الجالية اليونانية وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.
وكان السفير اليونانى قال فى تصريحات سابقة، إن مصر أقرب شريك لبلاده، ودولة مجاورة وصديقة، وأكد على أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا كبيرًا فى العشر السنوات الماضية.
وتتسم العلاقات بين مصر واليونان بالمتانة، وزار وزير خارجية اليونان نيكولاس كوتزياس مصر خلال الأيام الماضى والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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