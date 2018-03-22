السفارة الصينية بواشنطن: نشعر بخيبة أمل قوية ونعارض بحزم خطط ترامب لفرض رسوم

رويترز

طلبت بكين الخميس، من واشنطن التراجع عن تهديدها بفرض عقوبات تجارية وذلك بعد بضع ساعات فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب "مذكرة تستهدف العدوان الاقتصادى من جانب الصين".

وقالت سفارة الصين فى الولايات المتحدة فى بيان "نحض الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها واتخاذ قرارات حذرة وتجنب تعريض العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة للخطر".

وشن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، هجومًا حادًا على السلطات الصينية، قائلًا: " نخسر مئات المليارات سنويا بسبب سرقة الملكية من الصين فهى وضعت عراقيل كبيرة أمام وارداتنا إليها وهذا غير عادل".

وأضاف خلال كلمة له اليوم الخميس: هنالك سرقة صينية للممتلكات الفكرية وهذا ما يكلفنا مئات المليارات، وطلبت من الرئيس الصيني خفض العجز التجاري فورا بقيمة 100 مليار دولار".