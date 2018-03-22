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السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن توافر وظائف خالية

الخميس، 22 مارس 2018 02:54 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن توافر وظائف خالية السفارة الأمريكية بالقاهرة





كتبت مريم بدر الدين
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أعلن الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن توفر وظائف خالية متاحة لديها حاليا.

 

وطالبت السفارة من خلال منشورها المهتمين بزيارة صفحة الوظائف الإلكترونية الخاصة بالسفارة للتعرف علي المؤهلات المطلوبة ومواعيد التقديم النهائية.

 

السفارة الامريكية
السفارة الأمريكية

 

 

 

 


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