السفارة الألمانية فى اليوم العالمى للمياه: نتعاون مع مصر بالرى والزراعة







كتب هيثم سلامة

أكدت السفارة الألمانية فى القاهرة، أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه فى 22 مارس من كل عام، مولت الحكومة الألمانية بعض المشاريع بالتعاون الحكومة المصرية فى مجال الرى والزراعة والمياه.

وكتبت السفارة الألمانية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" يتم الاحتفال بيوم الماء العالمي فى 22 مارس كل عام، جاء إعلانه يوماً عالمياً من جانب منظمة الأمم المتحدة بعد قمة ريو دي جانيرو بالبرازيل فى يونيو 1992".

وأضافت: "وبهذه المناسبة إليكم بعض المشاريع الذي تمولها وتنفذها الحكومة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية في مجال الري، والزراعة والمياه".

وتابعت السفارة الألمانية فى سلسة من التغريدات قائلة :"يجري التعاون بين الحكومتين علي مسارين: أولها التعاون المالي، حيث تقدم الحكومة الألمانية قروضاً ميسرة أو مساهمات مالية عن طريق بنك التنمية الألماني KfW".

واستكملت السفارة الألمانية :"كما يتم تمويل خدمات التعاون الفني من مخصصات الموازنة العامة الألمانية ويجري تنفيذها من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ".

ونشرت السفارة الألمانية صورا من مشروع الوطنى للمخلفات الصلبة ، قائلة:" فى إطار التعاون الألمانى المصرى وبتكليف من الوزراة الألمانية الفيدرالية للتعاون الأقتصادى والتنمية، والذى يساند من أجل إعادة هيكلة قطاع إدارة المخلفات، بهدف تحسين الطروف الصحية والبيئية للمواطن المصرى من خلال دعم تطبيق مفاهيم الإدارة المتكاملة للمخلفات ورفع كفاءة البنية الأساسية".



المشروع الوطنى للمخلفات الصلبة