السعودية تطرح مناقصة لشراء 1.02 مليون طن من علف الشعير خلال مايو ويونيو







رويترز

قالت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إن المملكة طرحت مناقصة عالمية لشراء 1.02 مليون طن من علف الشعير، فى الفترة من 15 مايو حتى 30 يونيو.

وذكرت المؤسسة، أن الشحنة ستغطى الطلب المحلى وتُعزز المخزون الاستراتيجى، وقال محافظ المؤسسة، أحمد الفارس، فى بيان صادر عنه، إن المناقصة ستغلق غدا الجمعة 23 مارس، مشيرا إلى أن الكمية مقسمة على 17 شحنة، حجم الواحدة 60 ألف طن تقريبا، للوصول خلال مايو ويونيو.

وبحسب البيان، فإن الشحنة موزعة بين ميناء جدة المطل على البحر الأحمر، وميناء الدمام على الخليج، ومن الممكن أن تزيد أو تقل كل شحنة بنسبة 10% عن 60 ألف طن.

وقال تجار، إن من المتوقع إعلان نتائج المناقصة يوم الاثنين 26 مارس، وكانت آخر مناقصة طرحتها المؤسسة لشراء الشعير يوم 19 فبراير الماضى، واشترت خلالها 960 ألف طن.