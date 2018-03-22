السجن 10 سنوات للمتهم باغتصاب طفلة مغاغة بالمنيا

تحرش - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية كلا من المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم باغتصاب طفلة بمركز مغاغة عام 2016.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم رفعت مصطفى السويفى 42 سنة عمل ومقيم بمركز مغاغة تهمة اغتصاب الطفلة "م م" 14 سنة، والمتهم فى القضية رقم 2559 لسنة 2016 كلى شمال المنيا.
وكانت استمعت المحكمة إلى مرافعة محامى المتهم، كما اطلعت على تقرير الطب الشرعى والذى أفاد بأن المتهم لامس المجنى عليها وأجزاء من جسدها فى موضع العفة وانتهك حرمات الآخرين بهتك عرض الفتاة، وأكدت تحريات المباحث الجنائية بقسم شرطة مغاغة صحة الواقعة.
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