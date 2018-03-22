video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات لفرنسا وصديقه لخطفهما فتاة ومحاولة التعدى عليها جنسيا بالشرقية

الخميس، 22 مارس 2018 09:48 ص
السجن 10 سنوات لفرنسا وصديقه لخطفهما فتاة ومحاولة التعدى عليها جنسيا بالشرقية حبس - أرشيفية





الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، "فرنسا وصديقه" بالسجن 10 سنوات لكل منهما لختطافهما فتاة من مركز أبوحماد داخل توك توك، ومحاولة التعدى عليها جنسيا.

تعود أحداث القضية ليوم 13 يناير لسنة 2017، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بورود بلاغ من "جمال ال ع" عامل زراعى ومقيم قرية العباسة مركز أبوحماد، يتهم فيها شاب يدعى" فرنسا" وصديقه يدعى "حكم" من قرية العراقى دائرة مركز أبوحماد، بخطف ابنته "د" 16 سنة أثناء ذهابها لشراء طلب من محل بالقرب من المنزل، وقاما بدفعها داخل توك توك لمحاولة التعدى عليها جنسيا، وتوصلت التحريات لصحة الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة سائق جرار تسبب فى وفاة طفل أثناء خروجه من مدرسته بالشرقية للمحاكمة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

جنايات الزقازيق

ابوحماد

خطف فتاه

مركز ابو حماد




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة