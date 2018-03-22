السجن 10 سنوات لفرنسا وصديقه لخطفهما فتاة ومحاولة التعدى عليها جنسيا بالشرقية







الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، "فرنسا وصديقه" بالسجن 10 سنوات لكل منهما لختطافهما فتاة من مركز أبوحماد داخل توك توك، ومحاولة التعدى عليها جنسيا.

تعود أحداث القضية ليوم 13 يناير لسنة 2017، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بورود بلاغ من "جمال ال ع" عامل زراعى ومقيم قرية العباسة مركز أبوحماد، يتهم فيها شاب يدعى" فرنسا" وصديقه يدعى "حكم" من قرية العراقى دائرة مركز أبوحماد، بخطف ابنته "د" 16 سنة أثناء ذهابها لشراء طلب من محل بالقرب من المنزل، وقاما بدفعها داخل توك توك لمحاولة التعدى عليها جنسيا، وتوصلت التحريات لصحة الواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.