السجن المشدد 3 سنوات لـ 5 من عناصر الإخوان لتحريضهم على العنف بالدقهلية







كتبت- فتحية الديب وشريف الديب

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم بتهمة التحريض على العنف والإنضمام لجماعة إرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق، وسكرتارية أحمد حنفى.

تعود أحداث القضية رقم 11791 جنايات منية النصر لسنة 2013، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد ضبط 5 من جماعة الإخوان الإرهابية، لقيامهم بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات المنصورة التى أصدرت حكمها المتقدم.