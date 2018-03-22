السجن المشدد 3 سنوات لعامل يتعاطى الحشيش فى قنا







قنا- هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه الحشيش بنجع حمادى.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2017، عندما وجهت النيابة العامة فى الواقعة المقيدة برقم 2198 كلى قنا، للمتهم "محمد.س.ي"، عامل، ومقيم الغربى بهجورة بنجع حمادى، تهمة حيازة كمية من نبات الحشيش بقصد التعاطى.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 16182 لسنة 2017 جنايات نجع حمادى، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار سامح العنتبلى، وعضوية حسام هاشم حسين، ووائل إسماعيل عرابى، وأمانة سر عبد اللطيف عبد الحميد، وحسين عبد المنعم، وأسامة الأمير.